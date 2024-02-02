ازدحام شديد على الطرق السريعة في أول أيام عطلة رأس السنة القمرية

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تشهد حركة المرور على الطرق السريعة في كوريا الجنوبية ازدحاما متزايدا اليوم الجمعة، وهو أول أيام عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر حتى يوم الاثنين القادم.وقالت مؤسسة الطرق الكورية إن الرحلة على الطرق السريعة من سيول إلى مدينة بوسان ظهر اليوم ستستغرق 7 ساعات و10 دقائق، وإلى مدينة أوسان 6 ساعات و40 دقيقة، وإلى مدينة ديغو 6 ساعات و10 دقائق، وإلى مدينة كوانغ جو 5 ساعات و50 دقيقة، وإلى مدينة كانغ ننغ 3 ساعات و50 دقيقة.ومن المتوقع أن يخف الازدحام المروري على الطرق السريعة بدءا من الساعة الثامنة من مساء اليوم.وتوقعت مؤسسة الطرق الكورية أن يتحرك حوالي 5.2 مليون سيارة على الطرق اليوم الجمعة في جميع أنحاء البلاد.يذكر أن الحكومة الكورية قررت إلغاء رسوم المرور على الطرق السريعة خلال هذه العطلة.