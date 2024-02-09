الرئيس يلتقي بعمال نظافة الشوارع في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة

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صرح المكتب الرئاسي الكوري بأن الرئيس "يون صوك يول" عقد اجتماع إفطار مع عمال تنظيف الشوارع في أحد أحياء سيول اليوم الجمعة ليتمنى لهم سنة قمرية جديدة سعيدة ويشكرهم على عملهم الشاق.وخلال اجتماعه مع عمال نظافة الشوارع في منطقة "دونغ جاك" في جنوب سيول، سألهم يون عن ظروف عملهم في أثناء تناول أطباق "طوك غوك"، وهو حساء مصنوع من كعك الأرز، والذي يتناوله الكوريون غالبا في هذه المناسبة.وقدم الرئيس الشكر لهم على بدء العمل في ساعات الصباح الباكر، حتى في أيام العطلات، وشدد على ضرورة إعطاء أولوية لسلامتهم.ونقل المكتب الرئاسي عن الرئيس يون قوله لهم: إن أهم شيء في العام الجديد هو سلامتكم، فأنتم تكرسون أنفسكم للمجتمع ولا ينبغي أن يصبح إخلاصكم أبدا تضحية بسبب حوادث السلامة.وأصدر يون تعليمات إلى كل من "هان وا جين" وزير البيئة، و"بارك إيل ها" رئيس حيّ "دونغ جاك"، اللذين حضرا الاجتماع أيضا، بالنظر في سلامة عمال تنظيف الشوارع، كما تعهد بمراجعة آراء عمال نظافة الشوارع وتضمينها في سياساته.