كوريا الشمالية تعلن تطوير قذائف جديدة يمكن التحكم فيها

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أعلنت كوريا الشمالية عن تطوير قذائف جديدة يمكن التحكم فيها.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن أكاديمية علوم الدفاع الكورية الشمالية نجحت في تطوير نظام جديد للتحكم الباليستي لقاذفة صواريخ متعددة، إلى جانب قذائف يمكن التحكم فيها.وأضافت الوكالة أن أكاديمية علوم الدفاع اختبرت أمس الأحد بنجاح إطلاق قذائف جديدة قابلة للتحكم يصل عيارها إلى 240 ملليمترا، مؤكدة أن النجاح في تطوير هذه القذائف الجديدة والنظام الجديد للتحكم الباليستي لقاذفات الصواريخ المتعددة سوف يلعب دورا في رفع القدرات المدفعية للجيش الكوري الشمالي.وتمتلك كوريا الشمالية أنواع من مدفعيات الصواريخ المتعددة التي يمكن من خلالها إطلاق قذائف ذات عيارات مختلفة، منها 122 ملليمترا و240 ملليمترا و300 ملليمتر.وجاء ذلك بعد أن كانت كوريا الشمالية قد أعلنت في أوائل شهر يناير الماضي أنها نشرت 30 قطعة مدفعية متعددة يصل عيارها إلى 600 ملليتمر.