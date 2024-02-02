عدد الروس المطالبين باللجوء لكوريا الجنوبية يبلغ 5700 في العام الماضي

Photo : YONHAP News

تبين أن أكثر من 5 آلاف روسي قد طلبوا اللجوء إلى كوريا الجنوبية خلال العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة العدل الكورية اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد طلبات اللجوء إلى كوريا الجنوبية 18 ألفا و838 طلبا في العام الماضي، بزيادة نسبتها 63% مقارنة بالعام الأسبق، منها 5 آلاف و750 طلبا قدمه مواطنون روس.وكان عدد طلبات الروس للجوء إلى كوريا الجنوبية قد بلغ 1038 طلبا في عام 2022.وأرجع المراقبون السبب في زيادة عدد طلبات الروس للجوء إلى كوريا الجنوبية إلى الحرب الأوكرانية التي طال أمدها.وكانت الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد بثت تقريرا قالت فيه إن مئات الآلاف من المواطنين الروس غادروا بلادهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا باحثين عن إقامة في الخارج.وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات اللجوء إلى كوريا الجنوبية، والتي تمت الموافقة عليها في العام الماضي قد بلغ 101 طلب فقط، أي أقل من نصف العدد في العام الأسبق.