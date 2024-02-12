استمرار تلوث الهواء بالغبار الدقيق في كوريا اليوم الاثنين

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تشهد كوريا سماء صافية إلى حد ما اليوم الاثنين، بعد سقوط ثلوج أو أمطار متفرقة في مقاطعات كانغ وان وتشونغ تشُنغ وشمال جولا، أمس الأحد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن تركيز الغبار الدقيق في جميع أنحاء البلاد قد ارتفع إلى مستويات "سيئة" أمس، مع صدور تحذيرات من الغبار الناعم في الأجزاء الجنوبية الشرقية من مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، ومناطق تونغ يونغ وكو جيه في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وحذر التقرير من أن مستويات الغبار متناهي الصغر ستستمر عند مستويات سيئة في جميع أنحاء البلاد طوال اليوم الاثنين أيضا.وتراوحت أقل مستويات لدرجات الحرارة صباح اليوم الاثنين بين ثماني درجات تحت الصفر ودرجة واحدة فوق الصفر، بما في ذلك درجتان تحت الصفر في العاصمة سيول، بينما ستتراوح درجات الحرارة القصوى في فترة بعد الظهر اليوم بين سبع درجات إلى 13 درجة، بما في ذلك تسع درجات في سيول، وهو ما يعد أعلى بثلاث إلى خمس درجات مقارنة بما كانت عليه يوم أمس الأحد.