المكتب الرئاسي يدعو الأطباء للامتناع عن الإضراب

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أكد المكتب الرئاسي أن قرار الحكومة بزيادة حصص القبول في كليات الطب هو قرار "لا رجعة فيه"، وانتقد تحركات الأطباء لاتخاذ إجراءات جماعية ووصفها بأنها غير مبررة.يأتي ذلك بينما من المقرر أن تناقش نقابة الأطباء خططا لتنفيذ إضراب عام احتجاجا على التوسع المخطط لحصة القبول في كليات الطب.وقال مسؤول رئاسي كبير للصحفيين أمس الاثنين إن المحادثات بشأن توسيع الحصص استمرت لفترة طويلة دون إحراز تقدم، مع فشل الحكومات السابقة مرارا وتكرارا في تبني هذه السياسة. وأضاف المسؤول أن كوريا وصلت إلى نقطة اللاعودة فيما يتعلق بنقص الأطباء، خاصة في الطب الأساسي، وأنه لا يوجد مبرر لإضراب الأطباء بشكل جماعي.وأشار المسؤول إلى أن عدد الأطباء في كوريا تضاعف ثلاث مرات فقط، بينما زاد عدد المحامين بأكثر من عشرة أضعاف خلال الأربعين سنة الماضية، وحث المسؤول الأطباء على التعاون من وجهة نظر أوسع خارج نطاق السياسة.وأكد المسؤول أن الحكومة سوف تستعد بشكل شامل لتوسيع الحصص، بزيادة قدرها ألفين للعام الدراسي 2025، مع مواصلة الحوار لإقناع المجتمع الطبي.