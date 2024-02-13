الأطباء المتدربون يناقشون الردود على زيادة حصص القبول في كليات الطب

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عقدت الجمعية الكورية للأطباء المتدربين، التي تمثل الأطباء المقيمين والمتدربين في كوريا، اجتماعا عاما غير عادي عبر الإنترنت مساء أمس الاثنين لمناقشة ردهم على الزيادة المخطط لها من قبل الحكومة لحصة القبول في كليات الطب.وبحسب مصادر في المجتمع الطبي اليوم الثلاثاء، عقد الأطباء المتدربون اجتماعا في وقت متأخر من الليل لمناقشة سبل وقف التوسعة المخطط لها. وانتهى الاجتماع بعد منتصف الليل، لكن النتيجة لم تعلن بعد.وقالت الجمعية إنه في استطلاع أجري يوم الاثنين على حوالي عشرة آلاف طبيب متدرب في 140 مستشفى، قال 88.2% إنهم سيكونون على استعداد للمشاركة في عمل جماعي للاحتجاج على تلك الزيادة.وفي وقت سابق، قام الأطباء المقيمون والمتدربون في أكبر خمسة مستشفيات عامة في كوريا، بما في ذلك مستشفى جامعة سيول الوطنية ومستشفى سيفيرانس، بجمع الآراء في استطلاعاتهم الخاصة حول ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء جماعي ضد قرار الحكومة.وبينما حذرت الحكومة من رد صارم على أي عمل جماعي من جانب الأطباء، يُعتقد أن اجتماع الأمس الاثنين ناقش أساليب وتوقيتات محددة للعمل الجماعي، مثل تقديم استقالات جماعية، وتنفيذ إضراب جماعي.وتخطط الجمعية الطبية الكورية أيضا لتشكيل لجنة توجيهية للطوارئ هذا الأسبوع وتنظيم 16 مسيرة على مستوى البلديات في جميع أنحاء كوريا بعد غد الخميس.