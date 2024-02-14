توقعات بارتكاب كوريا الشمالية استفزازات عند الجزر الحدودية قبل الانتخابات العامة

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قال مستشار الأمن القومي السابق "كيم سونغ هان" إن كوريا الشمالية يمكن أن ترتكب استفزازت محلية قبل الانتخابات العامة في كوريا الجنوبية، المقرر أن تعقد في شهر أبريل القادم.وقدم كيم هذا التوقع في منتدى استضافه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أمس الثلاثاء. وقال كيم، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس يون صوك يول من عام 2022 إلى عام 2023، إنه في أثناء وجوده في منصبه، ناقشت المنظمات ذات الصلة سيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بالاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة، بما في ذلك الاختبارات الصاروخية والهجوم على إحدى الجزر الكورية الجنوبية الخمس القريبة من الحدود البحرية في البحر الأصفر.وأضاف أنه قبل انتخابات أبريل، قد تقوم كوريا الشمالية باستفزاز محلي لا يشكل تهديدا للولايات المتحدة، لكنه قد يؤدي إلى رد فعل من قبل كوريا الجنوبية.وأشار كيم إلى أن كوريا الشمالية لديها مرشحها الرئاسي المفضل للولايات المتحدة، وأنها قد تقوم باستفزازات قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية أيضا لإظهار أن سياسة إدارة جو بايدن تجاه كوريا الشمالية كانت فاشلة.وفيما يتعلق بإمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة، قال كيم إنها تحتاج إلى جعل رؤوسها الحربية النووية أصغر حجما وأخف وزنا، مشيرا إلأى أنها ظلت مستعدة لإجراء تجربة نووية منذ يونيو 2022.