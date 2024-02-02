طلاب الطب يناقشون الاستجابة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب

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عقدت مجموعة تمثل طلاب الطب اجتماعا أمس الثلاثاء، لمناقشة الاستجابة الجماعية لخطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب.وتم عقد الاجتماع بتنظيم من رابطة طلاب الطب الكوريين عبر الإنترنت، حيث ناقش الطلاب المشاركون سبل الاحتجاج على خطة الحكومة.وانتهى الاجتماع بعد منتصف الليل دون التوصل إلى اتفاق بشأن سبل الاستجابة الجماعية.ومع عدم وجود اتفاق من جانب الطلاب، فإن هناك تكهنات بأنهم قد يقاطعون امتحان الرخصة الوطنية للأطباء، أو يرفضون حضور الفصول الدراسية مثلما فعلوا من قبل في عام 2020 احتجاجا على محاولة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب.ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية استعدادها للحوار، قائلة إن طلاب الطب لا بد وأنهم اتخذوا خيارا حكيما.