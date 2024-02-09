الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشرف على اختبار صاروخ أرض- بحر

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إنه تم اختبار إطلاق صاروخ أرض-بحر جديد أمس الأربعاء تحت إشراف الزعيم "كيم جونغ أون".وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس أن "كيم" أشرف على اختبار فحص الصاروخ الجديد المسمى "باداسوري 6"، دون أن تذكر عدد الصواريخ التي تم إطلاقها.وادعت الوكالة أن الصاروخ أصاب هدفه بعد أن حلق فوق المياه في البحر الشرقي لمدة 1400 ثانية تقريبا، وأكدت أن "كيم" أعرب عن رضائه عن نتائج الاختبار.وقال "كيم" إن البلاد يجب أن تدافع عن سيادتها البحرية بالقوة والعمل الفعلي، وليس بمجرد الخطابة، وأصدر أمرا لتعزيز الاستعداد العسكري حول المياه شمال جزيرتي "يون بيونغ" و"بينغ نيونغ".وادعى "كيم" أن كوريا الجنوبية تنتهك سيادة كوريا الشمالية من خلال الإصرار على خط الحدود الشمالي، وهو الحدود البحرية بين الكوريتين بحكم الأمر الواقع.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ "كروز" قبالة ساحلها الشرقي.