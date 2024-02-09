سيول تشدد على أن خط الحدود الشمالي هو الحدود البحرية الثابتة مع كوريا الشمالية

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم إن خط الحدود الشمالي عبارة عن حدود بحرية ثابتة للجيش الكوري الجنوبي مؤكدة على عزمها حمايته.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "لي صونغ جون" المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة تعليقا على تصريحات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن تعزيز الاستعدادات العسكرية من خلال رسم ما يسمى بالحدود الوطنية في شمال جزيرتي "يون بيونغ" و"بيك ريونغ"، دون الاعتراف بخط الحدود الشمالي في البحر الغربي.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير نشرته اليوم إن الزعيم الكوري الشمالي انتقد الكوريين الجنوبيين يكافحون من أجل الحفاظ على الخط المسمى بـ"خط الحدود الشمالي" الذي ليس له أي أساس قانوني دولي أو مبرر قانوني، حيث ينتهكون السيادة الكورية الشمالية من خلال نشر السفن القتالية في مياه كوريا الشمالية بحجج مختلفة.وفيما يتعلق باحتمال قيام كوريا الشمالية باستفزازات بالقرب من خط الحدود الشمالي في البحر الغربي، أكد المتحدث أن الجيش الكوري الجنوبي سوف يرد بحزم على أي استفزاز وهو على أتم استعداد لذلك.وحول الصاروخ أرض - بحر "باداسوري-6" الذي كشفت عنه كوريا الشمالية لأول مرة، قال إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتابعان باستمرار اتجاهات تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية وتجريان تحليلا شاملا، بما في ذلك التقارير العامة الصادرة عن كوريا الشمالية.وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي على علم بالصواريخ الكورية الشمالية المضادة للسفن، موضحا أن الجيش مستعد تماما للكشف والاعتراض.