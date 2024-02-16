الأطباء المتدربون في 5 مستشفيات كبرى يقدمون استقالات جماعية بحلول يوم الاثنين

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قرر الأطباء المتدربون في 5 مستشفيات عامة كبرى في منطقة العاصمة الكورية سيول تقديم خطابات استقالة جماعية بحلول يوم الاثنين القادم، احتجاجا على خطط الحكومة لتوسيع حصة القبول في كليات الطب.وأعلنت الجمعية الكورية للمتدربين والمقيمين، التي تمثل الأطباء المقيمين والمتدربين في كوريا الجنوبية، هذا القرار اليوم الجمعة بعد اجتماع طارئ استمر لمدة 3 ساعات مع ممثلي الأطباء المتدربين في المستشفيات الخمسة، وانتهى في الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.وقالت الجمعية إن الأطباء المتدربين في المستشفيات الخمسة يخططون أيضا للتوقف عن العمل في الساعة 6 صباحا يوم الثلاثاء.وتخطط الجمعية لتشكيل لجنة طوارئ، وإجراء استطلاع لرأي الأطباء المتدربين في مستشفيات التدريب الأخرى حول نيتهم الانضمام إلى الاستقالة الجماعية.والمستشفيات الخمسة هي: مستشفى جامعة سيول الوطنية، ومستشفى "سيفيرانس"، ومركز "سام سونغ" الطبي، ومركز "أسان" الطبي، ومستشفى "سيول سانت ماري".وفي محاولة لمنع الإضراب المحتمل، أمرت الحكومة مستشفيات تدريب الأطباء برفض خطابات الاستقالة من الأطباء المتدربين والمقيمين.