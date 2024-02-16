إجازة جماعية لطلاب 35 كلية من كليات طب يوم الثلاثاء القادم

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قرر الطلاب في 35 من كليات الطب الأربعين في كوريا الجنوبية أخذ إجازة جماعية يوم الثلاثاء القادم، احتجاجا على خطط الحكومة لتوسيع حصة القبول في كليات الطب.وتم اتخاذ القرار في اجتماع طارئ لممثلي الطلاب من 35 كلية طب على مستوى البلاد أمس.وأوضح ممثلو الطلاب إجماعهم على أن طلاب الطب في جميع كليات الطب الأربعين يجب أن يقدموا طلبات إجازة غياب جماعية يوم الثلاثاء القادم.واتفق الممثلون أيضا على عقد اجتماع اليوم الجمعة لمناقشة الإجراءات المستقبلية المحتملة، مثل مقاطعة الفصول الدراسية.كما قرر طلاب السنة الرابعة في كلية الطب بجامعة "هالليم" أمس الخميس أخذ إجازة جماعية لمدة عام احتجاجا على خطة الحكومة.وقالت لجنة الطوارئ بكلية الطب إنها تخطط لجمع طلبات طلاب السنة الرابعة للإجازة وتقديمها إلى الكلية يوم الخميس. لكن وزارة التعليم قالت إنه لم يتم تقديم أي طلب حتى مساء الخميس.