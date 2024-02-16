الحكومة تأمر المستشفيات بتقديم سجلات العمل اليومية للأطباء

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أمرت الحكومة الكورية المستشفيات الكبرى في البلاد بتقديم سجلات العمل اليومية للأطباء المتدربين، وذلك وسط إضرابهم الوشيك احتجاجا على قرار الحكومة بتوسيع حصة القبول في كليات الطب.ووفقا لوزارة الصحة والمجتمع الطبي أمس الأحد، أمرت الوزارة مؤخرا مستشفيات التدريب الكبرى بتقديم سجلات العمل اليومية للأطباء المتدربين حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان الأطباء سيستقيلون أم سيأخذون إجازة أم سيغادرون.وقال مسؤول في الوزارة إن الأمر صدر لمنع الحالات التي يعود فيها الأطباء، بعد أن تلقوا أوامر الحكومة بالعودة إلى العمل، إلى المستشفيات ثم يغادرون مرة أخرى للمشاركة في الاحتجاج الجماعي.يذكر أنه حتى بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، قدم 235 طبيبا متدربا خطابات استقالة، مما دفع وزارة الصحة إلى إصدار أمر بالعودة إلى العمل لـ103 أطباء لم يكونوا يعملون فعليا. ومن بين الأطباء الذين تلقوا الأمر، عاد 100 منهم إلى أماكن عملهم، فيما لم يتم التأكد بعد من عودة الثلاثة الباقين.ووفقا للقانون الطبي المحلي، يمكن معاقبة الأطباء الذين يرفضون الامتثال لأمر العودة إلى العمل بتعليق تراخيصهم لمدة عام أو الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.