الأطباء المتدربون في المستشفيات الكبرى يستعدون للاستقالة بشكل جماعي

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من المتوقع أن يقدم الأطباء المتدربون في المستشفيات العامة الكبرى في منطقة العاصمة الكورية سيول خطابات استقالة بشكل جماعي اليوم الاثنين احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصة القبول في كليات الطب.ووفقا للحكومة والمجتمع الطبي، يخطط الأطباء المتدربون في المستشفيات الخمسة الكبرى في سيول لتقديم خطابات استقالة في غضون اليوم الاثنين، والتوقف عن العمل بدءا من الساعة 6 من صباح الغد الثلاثاء. وقد قرر الأطباء المتدربون في أقسام طب الأطفال وعدد من الأقسام الأخرى في مستشفى سيفيرانس تقديم خطابات استقالة اليوم وترك العمل على الفور.وبحسب وزارة الصحة الكورية، فإنه حتى الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الماضي، قدم حوالي 715 طبيبا متدربا من 23 مستشفى خطابات استقالة، على الرغم من عدم قبول أي استقالة منها حتى الآن.وأصدرت الوزارة أمرا بالعودة إلى العمل لـ103 من الأطباء المقيمين الذين لم يحضروا للعمل. كما انضم طلاب الطب أيضا إلى هذه الاحتجاجات، حيث أعلنت رابطة طلاب الطب الكوريين يوم السبت أن ممثلي الطلاب من 40 كلية للطب قد قرروا المضي قدما في خطة أخذ إجازة جماعية بدءا من الغد الثلاثاء. ومن بين الكليات الأربعين، قدم 160 طالبا من جامعة "وان كوانغ" في مقاطعة شمال جولا طلبات للحصول على إجازة غياب.