تنظيم دورة للغة الكورية في معهد كوبا للفنون

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صرح المركز الثقافي الكوري ومدرسة اللغة الكورية في كوبا أمس الأحد بأنه تقرر تنظيم دورة للغة الكورية في المعهد العالي للفنون في كوبا، بدءا من شهر مارس القادم.وقد تأسس المعهد العالي للفنون في كوبا في عام 1976، ويقدم التعليم العالي في مختلف المجالات الفنية، بما في ذلك الموسيقى والفنون البصرية والمسرحية.وينظم المعهد حاليا دورات لمختلف اللغات الأجنبية، بما في ذلك اللغات الإسبانية والإنغليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية واليابانية.وقد بدأ المعهد في إجراء مشاورات مع مدرسة اللغة الكورية في كوبا منذ شهر يناير الماضي، لمواجهة الطلب المتزايد على اللغة الكورية.وتم تنظيم دورة للغة الكورية في جامعة هافانا في عام 2012، لكنها أغلقت في عام 2018 لأسباب محلية هناك.ومن المتوقع أن يتم افتتاح محاضرة رسمية للغة الكورية في المعهد العالي للفنون في كوبا في شهر سبتمبر القادم.وقد أقامت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي علاقات دبلوماسية مع كوبا.