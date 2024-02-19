المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان تؤكد على أهمية حرية نقل المعلومات لكوريا الشمالية

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أكدت "جولي تيرنر" المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية على أهمية حرية نقل المعلومات إلى كوريا الشمالية، داعية إلى دعم المواطنين الكوريين الشماليين في الحصول على المعلومات التي يريدونها.وقالت "تيرنر" في كلمة تهنئة ألقتها عبر الفيديو في منتدى سيول الأول للحرية الذي أقيم اليوم الاثنين في سيول إن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لا يزال الأسوأ على مستوى العالم، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على نشر تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وشددت على ضرورة تنفيذ التوصيات التي قدمها التقرير، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الصين، على الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية.وأضافت "تيرنر" أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض ضغوط على كوريا الشمالية لتحترم حقوق مواطنيها وتسمح لهم بحرية التنقل والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، إلى جانب البحق في حرية اعتناق دين وحرية الاعتقاد.كما قالت إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء حوار مع كوريا الشمالية بشأن حقوق الإنسان.