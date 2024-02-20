الأطباء المتدربون يبدؤون الاحتجاجات الجماعية

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توقف الأطباء المتدربون في مستشفى جامعة سيول الوطنية عن العمل بدءا من صباح اليوم الثلاثاء. ويوجد ألفان و745 طبيبا مقيما في المستشفيات الخمسة الكبرى في العاصمة سيول، وقد ورد أن أكثر من ألف منهم قدموا خطابات استقالة أمس الاثنين.وبسبب هذه الاحتجاجات الجماعية، قرر مستشفى سيفيرانس تخفيض عملياته الجراحية إلى النصف، بينما أعاد كل من مركز سام سونغ الطبي ومركز أسان الطبي ومستشفى سيول سانت ماري، جدولة العمليات الجراحية المخطط لها.وقد انضم طلاب الطب أيضا إلى هذه الاحتجاجات، حيث أعلنت جمعية طلاب الطب الكوريين في وقت سابق أن الطلاب في 40 كلية للطب يخططون لأخذ إجازة جماعية بدءا من اليوم الثلاثاء.وتعتزم الجمعية الكورية للأطباء المقيمين والمتدربين عقد جلسة عامة طارئة لممثليها اليوم لمناقشة مسار الاحتجاجات بعد تقديم الاستقالات الجماعية.