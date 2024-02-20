الزعيم الكوري الشمالي يتلقى سيارة هدية من بوتين

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أفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد تلقى سيارة كهدية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء، تم تسليم السيارة الروسية إلى كيم يو جونغ، شقيقة كيم، وباك جونغ تشون، سكرتير حزب العمال الحاكم، أول من أمس الأحد. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونغ قولها إن هذه الهدية بمثابة دليل واضح على العلاقات الشخصية المميزة بين الزعيمين، وأضافت أنها أوصلت كلمات الشكر التي وجهها كيم جونغ أون لبوتين إلى الجانب الروسي. ولم يصف التقرير تلك السيارة على وجه التحديد.ويذكر أنه في شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما زار كيم ميناء فوستوشني الفضائي الروسي، أظهر بوتين سيارته الليموزين الرئاسية من طراز "أوروس سينات" لكيم وعرض عليه الفرصة للصعود إلى المقعد الخلفي.ومن المرجح أن تندرج هدية بوتين ضمن فئة السلع الفاخرة التي تحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصديرها إلى كوريا الشمالية. ولذلك يمكن أن تكون تلك الهدية انتهاكا للقرار الصادر في عام 2017، الذي يحظر على الدول الأعضاء توريد أو بيع أو نقل الآلات الثقيلة والمعدات الصناعية ومركبات النقل إلى كوريا الشمالية بشكل مباشر أو غير مباشر.