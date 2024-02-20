الأطباء المتدربون في مستشفيات جامعة سيول يستعينون بفريق قانوني

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يستعد بعض الأطباء المتدربين لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة تحذير الحكومة الكورية باتخاذ إجراءات صارمة ردا على احتجاجاتهم الجماعية.وقالت اللجنة التوجيهية للطوارئ للأطباء المتدربين في مستشفى جامعة سيول الوطنية ومستشفى بون دانغ أمس الاثنين إنها قررت تعيين فريق من المستشارين القانونيين لتأمين الحماية القانونية وتقديم المشورة للأطباء المتدربين في المستشفيات.وأوضحت اللجنة أنها عينت فريقا قانونيا للتحضير للقضايا التي يُتهم فيها الأطباء المتدربون ظلما بارتكاب مخالفات.وسوف يتم دفع التكاليف ذات الصلة من الأموال التي يقدمها الأطباء.وفي وقت سابق، قالت الجمعية الطبية الكورية يوم السبت إنها ستقدم الدعم الكامل لضمان حصول الأطباء المتدربين الذين يخططون للاستقالة بشكل جماعي على استشارات قانونية.