كوريا تشهد هطول أمطار على الصعيد الوطني اليوم الأربعاء

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تشهد كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء هطول أمطار في جميع أنحاء البلاد مع تساقط ثلوج في بعض الأجزاء في المنطقة الوسطى ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن منطقة العاصمة سيول ستشهد ما بين خمسة وعشرة ملليمترات من الأمطار، بينما ستتلقى المناطق الساحلية الشرقية في مقاطعة كانغ وان والمناطق الجبلية وكذلك المناطق الساحلية الشرقية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ ما بين 20 إلى 60 ملليمترا من الأمطار، ومقاطعات تشونغ تشنغ وجزيرة أوللونغ وجزر دوكدو ما بين 5 إلى 20 ملليمترا من الأمطار.وخلال نفس الفترة، من المتوقع أن يهطل ما يتراوح بين 10 إلى 40 ملليمترا من الأمطار في كوانغ جو بمقاطعة جنوب جولا وبوسان وأولسان وديغو، وما بين 30 إلى 80 ملليمترا من الأكطار في جيجو. ومن المتوقع أيضا تساقط ثلوج يتراوح سمكها ما بين 10 إلى 40 سنتيمترا في المناطق الساحلية الشرقية من مقاطعة كانغ وان والمناطق الجبلية، ومن 10 إلى 30 سنتيمترا في المناطق الجبلية الشمالية في مقاطعة كيونغ سانغ.ومن المتوقع أن تشهد سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي حوالي سنتيمتر واحد من الثلوج. وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى في الصباح ما بين صفر وثماني درجات مئوية، بينما ستتراوح درجات الحرارة العظمى بعد الظهر بين درجتين وعشر درجات.