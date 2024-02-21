ديون الأسر في كوريا تصل إلى مستوى قياسي جديد

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وصل حجم الديون المستحقة على الأسر في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد بلغ ألفا و886.4 تريليون وون، أي حوالي 1.41 تريليون دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر 2023، بزيادة مقدارها ثمانية تريليونات وون مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري أمس الثلاثاء، فإن الرقم الأخير يرجع بشكل أساسي إلى زيادة قروض الرهن العقاري بأكثر من 15 تريليون وون على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة استخدام بطاقات الائتمان.ومن بين إجمالي القروض المنزلية، بلغت القروض المنزلية رقما قياسيا وصل إلى ألف و768.3 تريليون وون في الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة 5.6 تريليون وون عن الربع الثالث. ومع ذلك، تباطأ نمو الائتمان الأسري في كوريا في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الأسبق، حيث شهدت الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام الماضي زيادة قياسية قدرها 17 تريليون وون عن الربع الأسبق.وانخفضت القروض الأخرى، بما في ذلك القروض الائتمانية، بمقدار 8.7 تريليون وون، مع الحفاظ على الاتجاه الهبوطي لمدة تسعة أرباع متتالية.