الاتحاد الأوربي يدعو روسيا للسماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في وفاة نافالني

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دعا الاتحاد الأوربي روسيا إلى السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف حول وفاة المعارض الروسي المسجون "أليكسي نافالني".واستدعى الاتحاد الأوربي القائم بأعمال السفارة الروسية في بروكسل "كيريل لوغفينوف" إثر وفاة "نافالني"، حيث دعا المدير العام للمكتب الاوربي للتحرك الخارجي المكلف بشؤون روسيا "ميكايل سايبرت"، الحكومة الروسية إلى السماح بإجراء تحقيق دولي في وفاته.وأكد الاتحاد الأوربي أن المسؤولية النهائية عن وفاة "نافالني" تقع على عاتق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والسلطات الروسية، وحث روسيا على تسليم جثة المعارض الراحل لعائلته من دون تأخير.كما استدعت كل من فرنسيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا وإيطاليا السفراء الروس لديها للاحتجاج بشأن وفاة "نافالني".