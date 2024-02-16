9 آلاف طبيب متدرب يقدمون استقالات

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أفادت بعض التقارير بأن حوالي 9 آلاف طبيب متدرب قدموا استقالات احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصة الالتحاق بكليات الطب.وقالت وزارة الصحة إن 8 آلاف و816 أي 71.2% من الأطباء المتدربين في 100 مستشفى على مستوى البلاد قد قدموا استقالات حتى الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء.يشار إلى أن حوالي 95% من الأطباء المتدربين البالغ عددهم 13 ألف طبيب يعملون في تلك المستشفيات المائة.ومن بين الأطباء المتدربين الذين قدموا استقالات، ترك 7 آلاف و813 طبيبا، أي ما يزيد عن 63% منهم، أماكن عملهم.وضمن جهود الحكومة لتقديم علاجات طبية بلا عقبات، أصدرت وزارة الصحة أوامر بالعودة إلى العمل لـ5 آلاف و397 طبيبا متدربا.وتلقت الحكومة 58 بلاغاً جديداً عن الأضرار الناجمة عن الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين، معظمها إلغاء العمليات الجراحية والعلاجات الطبية.