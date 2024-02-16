المستشفيات تعاني من صعوبات مع دخول إضراب الأطباء المتدربين يومه الثالث

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تعاني المستشفيات في كوريا الجنوبية من مشاكل في مواصلة أعمالها، حيث دخلت الاحتجاجات الجماعية للأطباء المتدربين يومها الثالث اليوم الخميس، للاعتراض على التوسع الذي تخطط له الحكومة في حصص الالتحاق بكليات الطب.وترك عدد كبير من الأطباء المتدربين البالغ عددهم 740 طبيبا في مستشفى جامعة سيول الوطنية، وهو أحد المستشفيات "الخمسة الكبار" في سيول، وظائفهم بعد تقديم استقالات جماعية.ووفقا لموقع وزارة الصحة الخاص بخدمات الطوارئ الطبية، كانت هناك 7 أسرة متوفرة فقط من بين 26 سريرا في غرفة الطوارئ في مستشفى جامعة سيول الوطنية. وفي المعتاد، يعتبر ذلك مدعاة للقلق أن ينخفض عدد الأسرة المتوفرة للطوارئ عن 50% من الإجمالي.وكان وضع غرف الطوارئ أفضل في المستشفيات الأربعة الرئيسية الأخرى؛ وهي مركز "أسان" الطبي، ومركز "سام سونغ" الطبي، ومستشفى "سانت ماري"، ومستشفى "سيفيرانس"؛ لكن العمل الجماعي للأطباء المتدربين لا يزال يؤثر سلبا.وأرجأت هذه المستشفيات ما بين 30% إلى 50% من العمليات الجراحية المقررة نتيجة لانسحاب الأطباء المتدربين.وحتى الساعة العاشرة من مساء أول من أمس الثلاثاء، قدم حوالي 8800 من أصل 13 ألف طبيب متدرب في البلاد استقالاتهم، وترك 7813 طبيبا وظائفهم، مما تسبب في تعطيل تقديم الخدمات الطبية.وتلقت الحكومة حتى الآن إجمالي 92 بلاغا عن الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات الجماعية، معظمها بسبب إلغاء العمليات الجراحية ومواعيد الأطباء.ومن ناحية أخرى، قالت نقابة الأطباء في سيول إنها تخطط لعقد اجتماع حاشد في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس أمام المكتب الرئاسي، احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب.