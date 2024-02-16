اليابان ترسل مسؤولا على مستوى نائب وزير لحضور حفل يوم تاكيشيما

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أفادت بعض التقارير بأن الحكومة اليابانية سترسل مسؤولا على مستوى نائب وزير، لحضور الحفل السنوي لجزر "تاكيشيما"، وهو الاسم الذي تطلقه اليابان على جزر "دوكدو" الكورية الجنوبية في البحر الشرقي.ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة "إن إتش كيه"، تخطط طوكيو لإرسال "شوجيرو هيرانوما"، نائب الوزير البرلماني لمكتب مجلس الوزراء، إلى الحفل السنوي لجزر تاكيشيما المقرر عقده يوم الأربعاء القادم في محافظة "شيماني".وترسل الحكومة اليابانية نائب وزير كل عام إلى هذا الحدث السنوي منذ عام 2013، واستمرت إدارة "فوميو كيشيدا" في القيام بذلك منذ توليها السلطة في أكتوبر 2021.وفي مارس 2005، اعتمدت محافظة "شيماني" مرسوما يحدد يوم 22 فبراير باعتباره يوم "تاكيشيما" للاحتفال بالذكرى المئوية لمطالبة المحافظة بالسيطرة على الجزر.ودعت حكومة المحافظة إلى مشاركة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء في الحدث السنوي، لكن الحكومة اليابانية اكتفت بإسال مسؤولا بدرجة نائب وزير.