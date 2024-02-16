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61% من طلاب الطب قدموا طلبات للحصول على إجازة غياب

Write: 2024-02-23 11:53:19Update: 2024-02-23 14:19:32

61% من طلاب الطب قدموا طلبات للحصول على إجازة غياب

Photo : KBS News

تقدم أكثر من 10 آلاف من طلاب الطب بطلبات للحصول على إجازات احتجاجا على خطة الحكومة لتوسيع حصص القبول في كليات الطب، لكن بعضهم سحب تلك الطلبات بعد ذلك.
ووفقا لوزارة التعليم الكورية اليوم الجمعة، قدم 49 طالبا إضافيا من 12 من كليات الطب طلبات للحصول على إجازات حتى الساعة 6 من مساء أمس الخميس، بينما سحب 346 طالبا من إحدى كليات الطب طلباتهم.
وبناء على ذلك، قدم إجمالي 11 ألفا و481 طالبا، أي 61% من جميع طلاب كليات الطب الأربعين في البلاد، طلبات للحصول على إجازة منذ يوم الاثنين الماضي.
ومن بين إجمالي الطلبات، تم قبول 45 طلبا فقط، لأنها اعتبرت غير مرتبطة بالاحتجاجات الجماعية للطلاب.
وأفادت بعض التقارير بأن الطلاب في 11 من كليات الطب قد قاطعوا الفصول الدراسية احتجاجا على ذلك، فيما أجرت الكليات محادثات مع الطلاب.


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