واشنطن تخطط لفرض عقوبات على مئات الكيانات المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا

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نقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس الخميس عن متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية قولها إن الحكومة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات على أكثر من 500 من الكيانات والأشخاص المرتبطين بالحرب الروسية في أوكرانيا.وأضافت المتحدثة أن الحكومة الأمريكية ستكشف عن أكبر حزمة من العقوبات على روسيا اليوم الجمعة، كما تستهدف داعميها وآلتها الحربية، مشيرة إلى أن هذه ستكون أكبر حزمة من العقوبات منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا، وسوف يتم تنفيذها بواسطة كل من وزارتيْ الخزانة والخارجية الأمريكيتين.وقد أكدت الإدارة الأمريكية أن بعض العقوبات ستُفرض بسبب وفاة المعارض الروسي البارز "ألكسي نافالني" في أحد سجون بلاده، وقد حمّل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" المسؤولية عن وفاة "نافالني".الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد فرضوا مجموعة من العقوبات التي استهدفت إيرادات موسكو وصناعاتها العسكرية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير من عام 2022.