واشنطن تحذر بيونغ يانغ من رد ساحق إذا شنت هجوما نوويا

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قالت "بوني جينكينز" نائبة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يعد "مصدر قلق بالغ وتهديد خطير".وأضافت "جينكينز" في تصريح أدلت به في تجمع نظمته الجمعية الكورية أمس الخميس في نيويورك أن التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يتسبب في زعزعة استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية ، ويوفر وسائل مختلفة لروسيا لمواصلة حربها في أوكرانيا.وأكدت أن التعاون العسكري بين البلدين يعد انتهاكا للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على كوريا الشمالية.كما أكدت أن أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحخدة وحلفائها سيكون أمرا غير مقبول، محذرة من أن ذلك الهجوم سوف يؤدي إلى انهيار النظام الحاكم في كوريا الشمالية.وأضافت أن أي هجوم نووي كوري شمالي يستهدف كوريا الجنوبية سوف يُواجه برد فوري ساحق وحازم.