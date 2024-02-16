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الأساتذة في مستشفى جامعة سيول يلتقون بالأطباء المتدربين اليوم الاثنين

Write: 2024-02-26 10:55:24Update: 2024-02-26 10:59:25

الأساتذة في مستشفى جامعة سيول يلتقون بالأطباء المتدربين اليوم الاثنين

Photo : KBS News

سيعقد الأساتذة في مستشفى جامعة سيول الوطنية اجتماعا طارئا مع الأطباء المتدربين اليوم الاثنين.
وتعتزم لجنة الاستجابة للطوارئ بنقابة الأساتذة في المستشفى عقد اجتماع صباح اليوم الاثنين لبحث الردود على خطة الحكومة لزيادة حصص القبول بكليات الطب. ويعد هذا أول لقاء مباشر بين الجانبين منذ أن قدم الأطباء المتدربون استقالات بشكل جماعي احتجاجا على خطة الحكومة.
وقال "تشونغ جين هينغ" رئيس لجنة الطوارئ، إن الجانبين سيتبادلان الآراء حول أنشطة اللجنة. وقد تم تشكيل لجنة الطوارئ يوم 17 فبراير الجاري للاستجابة لخطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب.
وقالت اللجنة يوم الجمعة إن الأساتذة سينضمون إلى الاحتجاجات الجماعية التي ينظمها الأطباء المتدربون ما لم تتخذ الحكومة إجراءات معقولة، داعية الحكومة إلى الحوار.




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