استمرار إدراج كوريا الشمالية ضمن الدول عالية المخاطر بشأن تمويل الإرهاب

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أكدت المنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال، المعروفة باسم "مجموعة العمل المالي الدولية"، في تقرير جديد أن كوريا الشمالية ستبقى مدرجة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.جاء ذلك خلال اجتماعات المؤتمر العام لمجموعة العمل المالي الدولية عقد يوم الجمعة الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث صنفت المجموعة كلا من كوريا الشمالية وإيران وميانمار كدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وبهذا يكون قد تم إدراج كوريا الشمالية ضمن تلك القائمة لـ14 عاما متتالية، منذ عام 2011.وطلبت مجموعة العمل المالي من الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات المراقبة الإضافية والضرورية ضد إيران وكوريا الشمالية، فيما طلبت منها توخي الحذر الشديد في المعاملات مع ميانمار.وقالت المجموعة إن كوريا الشمالية لم تصحح عيوبا كبيرة في نظامها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعلها تشكل تهديدا خطيرا لسلامة النظام المالي الدولي.وأضافت أنها قلقة للغاية إزاء التهديد الذي تشكله الأنشطة الكورية الشمالية غير القانونية المتعلقة بانتشار وتمويل أسلحة الدمار الشامل.