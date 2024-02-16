مجموعة السبع تدين تصدير الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية لروسيا

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أدانت مجموعة السبع بشدة تجارة الصواريخ الباليستية بين كوريا الشمالية وروسيا.جاء ذلك في البيان الصادر في ختام اجتماعات قادة دول مجموعة السبع أول من أمس السبت، والتي عقدت عبر الفيديو، حيث أكدوا أن تصدير كوريا الشمالية أسلحتها وصواريخها الباليستية لروسيا يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية كانت قد بدأت في تزويد روسيا بدخائر مدفعية وصواريخ باليستية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.وأعرب بيان مجموعة السبع عن القلق من قيام الشركات الصينية بنقل المواد المستخدمة في إنتاج أسلحة لروسيا، كما أعرب عن الترحيب بمشاركة كوريا الجنوبية والنرويج والسويد وهولندا في منصة دعم إعادة إعمار أوكرانيا.وحضر اجتماع قادة دول مجموعة السبع الذي عقد برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجا مِلوني"، كل من رئيس أوكرانيا "فولوديمير جيلنسكي" ورئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو".