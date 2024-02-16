منتخب كرة القدم الكوري الشمالي للنساء يصل إلى طوكيو

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وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو أمس الأحد منتخب كرة القدم الكوري الشمالي للسيدات لخوص مباراة مع نظيره الياباني بعد غد الأربعاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس لعام 2024.وكان المنتخبان الكوري الشمالي والياباني للسيدات قد تعادلا سلبيا في مباراتهما التي أقيمت يوم السبت الماضي في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. وكان من المقرر إقامة هذه المباراة في ملعب كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، لكن الاتحاد الياباني طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقلها إلى بلد محايد بسبب عدة مشاكل، من بينها صعوبات السفر إلى كوريا الشمالية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع اليابان.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها اليابان منتخبٌ كوري شمالي لكرة القدم، منذ شهر ديسمبر من عام 2017.الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية تحظر دخول الأشخاص ذوي الجنسية الكورية الشمالية ضمن عقوباتها المستقلة على كوريا الشمالية احتجاجا على تطويرها البرامج النووية والصاروخية.