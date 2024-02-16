سيول تحقق في إدراج شركة محلية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على روسيا

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تجري الحكومة الكورية الجنوبية تحقيقات حاليا في مسألة إدراج شركة محلية ضمن قائمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا ضد روسيا.وتحقق وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وهيئة الجمارك الكوريتان في مسألة إدراج شركة "ديه صونغ" للتجارة الدولية في القائمة، بسبب انتهاكات مزعومة لقانونيْ التجارة الخارجية والجمارك.يذكر أن شركة "ديه صونغ" شركة كورية تتخذ من مدينة "كيم هيه" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ مقرا لها، ويرأسها شخص باكستاني.وكانت إدارة الأمن الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الأمريكية قد أضافت 93 شركة إلى "قائمة التجار المثيرين للقلق"، بمناسبة مرور عامين على غزو روسيا لأوكرانيا، يوم 23 فبراير الجاري، ومن بينها شركة "ديه صونغ".وتقوم الحكومة الكورية بالتحقق من تفاصيل أي معاملات غير قانونية سابقة قد تكون أجرتها تلك الشركة، ثم فرض عقوبات عليها في حالة ثبوت تورطها في أي نشاط غير قانوني.