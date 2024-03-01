الحكومة الكورية تضخ 144 مليون دولار شهريا لدعم الرعاية الطبية

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قررت الحكومة الكورية ضخ مبلغ 188.2 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 144 مليون دولار، كدعم مالي شهري للتأمين الصحي من أجل تعزيز نظام الرعاية الطبية في حالات الطوارئ، مع استمرار الفراغ الطبي الناتج عن انسحاب الأطباء المقيمين من أماكن عملهم احتجاجا على قرار توسيع حصة القبول في كليات الطب.وأوضح "جون بيونغ وانغ" مدير إدارة السياسات الصحية والرعاية الطبية في وزارة الصحة والرفاهية في تصريحات أدلى بها اليوم في مجمع سيجونغ للمكاتب الحكومية أنه من المقرر أن يتم استخدام هذه الميزانية لتعزيز التعويضات عن إدخال المرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفيات، وإنشاء صندوق جديد لدعم السياسات لضمان حصول الأطباء المتخصصين على تعويضات إضافية عند علاج المرضى في وحدات العناية المركزة.كما سيتم تعزيز تعويضات المتخصصين في غرف الطوارئ وخدمات الطوارئ الطبية مثل الإنعاش القلبي الرئوي.وأشار إلى أنه سيتم ضخ مبلغ إضافي بقيمة 120 مليار وون من تمويل التأمين الصحي في مجالات تشمل تعزيز صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والأمراض الخطيرة، إلى جانب ضخ تريليون وون في مجالات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، والولادة، وحالات الطوارئ الشديدة.