السماح للممرضين بإدارة الإنعاش القلبي ووصف أدوية لمرضى الطوارئ

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بدءا من الغد الجمعة، سيُسمح للممرضين بإدارة عمليات الإنعاش القلبي الرئوي ووصف أدوية لمرضى الطوارئ، وذلك من أجل سد الفراغ الطبي الناتج عن انسحاب الأطباء المقيمين من مواقع عملهم.جاء ذلك في "المبادئ التوجيهية التكميلية للمشروعات التجريبية المتعلقة بأعمال التمريض" التي كشفت عنها وزارة الصحة والرفاهية الكورية اليوم الخميس.وكانت الوزارة قد أجرت مشروعا تجريبيا يسمح للممرضين بممارسة بعض أعمال الأطباء منذ يوم 27 فبراير الماضي. وسمح هذا المشروع التجريبي لرؤساء المؤسسات الطبية بتحديد نطاق عمل الممرضين من خلال إجراء مشاورات داخلية.وأوضحت الوزارة أنه قد حدث بعض الارتباك في المستشفيات الصغيرة والمتوسطة عندما طلبت من المؤسسات الطبية أن تحدد مهام التمريض الخاصة بها بنفسها، وبالتالي فقد قررت وضع معايير للمهام التي يقوم بها كل من الممرضين المحترفين والممرضين العامين، والتي يمكنهم القيام بها، إلى جانب تقديم 98 مهمة لا يمكن تفويضها إليهم.وتسمح هذه المبادئ التوجيهية التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الغد، للممرضين بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي ووصف الأدوية في حالات الطوارئ. كما سيمكن للممرضين المحترفين والمسؤولين وصف الاختبارات والأدوية، وصياغة سجلات مختلفة مثل السجلات الطبية وطلبات الاختبار، وإصدار شهادات طبية وطلبات النقل ومذكرات الموافقة الجراحية.وسوف تنطبق هذه المبادئ على الممرضين العاملين في المستشفيات العامة والمستشفيات التعليمية التي تضم أطباء مقيمين.