كوريا وبريطانيا تتفقان على زيادة التعاون في الطاقة النظيفة

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اتفقت كوريا الجنوبية وبريطانيا على إطلاق قناة حوار رفيعة المستوى لمناقشة القضايا الرئيسية في قطاع الطاقة النظيفة، وإنشاء نظام تعاون في بناء محطات جديدة للطاقة النووية ومحطات طاقة الرياح واسعة النطاق.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في محادثات رفيعة المستوى للطاقة النظيفة عقدت اليوم الجمعة في سيول بين نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "تشيه نام هو" ونائب وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني "جيريمي فوكلينغتون".وجاء عقد هذه المحادثات بناء على اتفاق تم التوصل إليه بشأن المشاركة في الطاقة النظيفة خلال القمة الكورية البريطانية التي عقدت في شهر نوفمبر من العام الماضي.وتقاسم الجانبان الآراء على أهمية التعاون الثنائي بين كوريا وبريطانيا في مجالات أمن الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة، والحياد الكربوني، في ظل عدم الاستقرار في سلاسل التوريد الناجم عن تصاعد التوتر الجيوسياسي، وزيادة الأزمة المناخية في الآونة الأخيرة.