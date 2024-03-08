توقعات بتجاوز إنفاق وعائدات التأمين الصحي 100 تريليون وون العام القادم

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من المتوقع أن يتجاوز كلٌ من إنفاق وعائدات مؤسسة التأمين الصحي في كوريا مستوى 100 تريليون وون في العام القادم.ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة التأمين الصحي في شهر فبراير الماضي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة عائداتها 104 تريليونات و561.1 مليار وون في العام القادم، لتتخطى بذلك لأول مرة مستوى 100 تريليون وون.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة إنفاق المؤسسة 104 تريليونات و97.8 مليار وون في العام القادم، ليتجاوز بذلك أيضا مستوى 100 تريليون وون لأول مرة.وتوقع التقرير أن يزداد حجم إنفاق مؤسسة التأمين الصحي بشكل مستمر ليصل إلى 111 تريليونا و842.6 مليار وون في عام 2026، و119 تريليونا و109.1 مليار وون في عام 2027، و126 تريليونا و803.7 مليار وون في عام 2028.