إرسال أكثر من 150 طبيبا عسكريا وعموميا إلى 20 مستشفى لمواجهة إضراب الأطباء

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تم تعبئة أكثر من 150 طبيبا عسكريا وطبيبا للصحة العامة في كوريا الجنوبية لمواجهة الفراغ الذي خلفه الأطباء المتدربون الذين تركوا وظائفهم احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصة القبول بكليات الطب.وقالت مصادر حكومية إن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية سترسل 20 طبيبا عسكريا و138 طبيبا للصحة العامة من مراكز الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد إلى 20 مستشفى لمدة أربعة أسابيع، بدءا من اليوم الاثنين.ومن المتوقع أن يساعد أولئك الأطباء المستشفيات التي تكافح من أجل مواكبة العمليات الجراحية المتأخرة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة وغيرها من أعمال رعاية المرضى.وتخطط وزارة الصحة لاستكمال الجولة الأولى من تسليم الإخطارات المسبقة بتعليق تراخيص الأطباء المتدربين الذين انتهكوا أمر العودة إلى العمل احتجاجا على زيادة الحصص في القبول في كليات الطب بحلول هذا الأسبوع. وسوف يتعين على الأطباء الذين يتلقون الإشعار الرجوع إلى عملهم حتى يوم 25 مارس.