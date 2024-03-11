استمرار البحث عن 5 أفراد مفقودين من طاقم سفينة الصيد الغارقة

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يواصل عمال الإنقاذ اليوم الاثنين عمليات البحث عن خمسة أفراد مفقودين من طاقم سفينة صيد انقلبت قبالة مدينة "تونغ يونغ" الساحلية الجنوبية في كوريا أول من أمس السبت، مما أسفر عن مقتل أربعة أسخاص.ووفقا لقوات حرس السواحل، أجرى عمال الإنقاذ عملية بحث ليلية في منطقة الحادث، لكنهم فشلوا في العثور على أفراد الطاقم المفقودين على متن السفينة المنكوبة التي كان على متنها تسعة أشخاص. وقامت قوات حرس السواحل طوال الليل بقطر السفينة التي يبلغ وزنها 20 طنا إلى المياه الآمنة بالقرب من جزيرة "يوك جي"، صباح أمس الأحد، وتوصيلها برافعة.وقالت قوات حرس السواحل إنها ستتمكن من بدء البحث داخل السفينة صباح اليوم بمجرد تصريف المياه منها، وأضافت أنها تخطط أيضا لإجراء بحث في المنطقة التي تحيط بموقع الحادث.ووفقا لقوات حرس السواحل، كان على متن تلك السفينة عندما انقلبت في المياه على بعد 68 كيلومترا جنوب جزيرة "يوك جي" في حوالي الساعة 6:30 من صباح يوم السبت، كوريان جنوبيان وسبعة إندونيسيين.وتم العثور على قبطان سفينة الصيد الكوري الجنوبي وثلاثة إندونيسيين فاقدين للوعي، وتم نقلهم إلى المستشفى، لكنهم توفوا بعد ذلك، بينما لا يزال خمسة آخرون، وهم كوري جنوبي وأربعة إندونيسيين، في عداد المفقودين.