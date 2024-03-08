الحكومة ترسل إخطارات مسبقة للأطباء المتدربين المضربين بشأن تعليق الترخيص

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أرسلت الحكومة إخطارات مسبقة بتعليق التراخيص لحوالي 5 آلاف من الأطباء المتدربين المضربين الذين رفضوا العودة إلى أعمالهم احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة حصة الالتحاق بكليات الطب.وبعد اجتماع عقدته الحكومة اليوم الاثنين بشأن الاستجابة للإضراب الجماعي للأطباء المتدربين، قال نائب وزير الصحة "تشون بيونغ وانغ" للصحفيين إن الحكومة أرسلت الإخطارات المذكورة إلى 4944 طبيبا متدربا يوم الجمعة الماضي.وتبين أن عدد الأطباء المتدربين في 100 مستشفى في البلاد، والذين أضربوا عن العمل، قد بلغ أكثر من 12 ألف طبيب، أي 92.9% من إجمالي عدد الأطباء المتدربين، على أساس الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة الماضي.ودعا نائب الوزير "تشون" أساتذة الطب إلى حماية الأطباء المتدربين الذين يحاولون العودة إلى أعمالهم، مشددا على أن الحكومة ستتخذ إجراءات متساهلة إذا عاد أولئك الأطباء المضربون إلى العمل قبل استكمال الإجراءات الإدارية لتعليق تراخيصهم.