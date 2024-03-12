مجلس التفتيش يطلب التحقيق مع معلمين مشتبه في استغلالهم اختبار دخول الجامعات

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توصل فحص أجرته وكالة التدقيق الحكومية الكورية إلى أن عدد المعلمين الذين تواطؤوا مع شركات التعليم الخاص في إنشاء أسئلة اختبار دخول الجامعات مقابل أرباح، هو أكبر بكثير مما كان مقدرا في البداية.وطلب مجلس المراجعة والتفتيش من الشرطة أمس الاثنين إجراء تحقيقات مع 56 شخصا، من بينهم 27 مدرسا و23 مسؤولا في مؤسسات تعليمية خاصة، يشتبه في مخالفتهم قانون مكافحة الكسب غير المشروع وعرقلة العمل وخيانة الأمانة. وقالت وكالة التدقيق إنها قدمت الطلب بعد إجراء تفتيش لمدة ثلاثة أشهر على ما يسمى بـ"الاتحاد الاحتكاري" بين مؤسسات التعليم العامة والخاصة.ومن بين المعلمين الذين سيواجهون تحقيقات الشرطة مدرس شارك عدة مرات في مراجعة أسئلة اختبار دخول الجامعات والامتحانات الوهمية. ووجد مجلس المراجعة والتفتيش أن هذا الشخص قد شكل مجموعة من ثمانية أعضاء لإنشاء الأسئلة وباعها إلى مدرسين خاصين مقابل 660 مليون وون، أي حوالي 504 آلاف دولار أمريكي.وقد ارتفع عدد الأفراد المشتبه في تورطهم في مثل هذه المخالفات إلى 32 شخصا بالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي عندما رفعت وزارة التعليم دعوى قضائية ضد أربعة مدرسين شاركوا في إنشاء أسئلة اختبار دخول الجامعات وأخفوا أنهم كتبوا أسئلة لمؤسسات التعليم الخاص.