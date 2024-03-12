كوريا تشهد سقوط أمطار وثلوج اليوم الثلاثاء

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شهدت كوريا الجنوبية منذ صباح اليوم الثلاثاء جوا أكثر دفئا مقارنة بأمس الاثنين. وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الكورية، تراوحت أقل مستويات لدرجات الحرارة صباح اليوم بين صفر وست درجات، بما في ذلك خمس درجات في سيول، وهو ما يعد أعلى بدرجتين إلى أربع درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الاثنين.وبلغت أعلى مستويات لدرجات الحرارة بعد الظهر مستوى مماثل أو أقل مقارنة بأمس، حيث تتراوح بين سبع و14 درجة.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأمطار والثلوج بدأت في التساقط على المناطق الوسطى، بما في ذلك منطقة العاصمة الكبرى سيول، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل أن تنتشر إلى معظم أنحاء البلاد خلال النهار.ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق هبوب رياح مصحوبة برعد وبرق.وبينما سيتوقف هطول الأمطار في معظم المناطق اعتبارا من بعد الظهر، فمن المرجح أن تشهد مقاطعة كانغ وان والمناطق الداخلية في مقاطعتي تشونغ تشُنغ وجيجو هطول أمطار طوال فترة المساء.