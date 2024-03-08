أساتذة الطب بجامعة سيول يهددون بالاستقالة بسبب استمرار احتجاجات الأطباء

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قرر أساتذة كلية الطب في جامعة سيول الوطنية تقديم استقالات بشكل جماعي يوم الاثنين القادم إذا لم تقدم الحكومة حلا معقولا للاحتجاجات الجماعية المطولة للأطباء المتدربين ضد خطط زيادة عدد طلاب كليات الطب.وقالت لجنة الطوارئ التابعة لمجلس أساتذة جامعة سيول الوطنية أمس الاثنين إن القرار تم اتخاذه في اجتماع عبر الإنترنت بين الأساتذة في ثلاثة مستشفيات بجامعة سيول، وبحضور 430 من إجمالي ألف و475 أستاذا. وتخطط كلية الطب بجامعة سيول لعقد منتدى طارئ اليوم الثلاثاء لمناقشة خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب وسياستها بشأن الخدمات الطبية الأساسية. ويخطط الأساتذة في كلية الطب بجامعة "سونغ كيون كوان" أيضا لعقد اجتماع اليوم لمناقشة الاحتجاجات الجماعية المستمرة من قبل الأطباء المتدربين. وقرر أساتذة كلية الطب بجامعة "أول سان" يوم الخميس الماضي تقديم استقالات.ومع تقدم المزيد من طلاب الطب بطلبات للحصول على إجازة ضمن الاحتجاجات الجماعية، اقترح وزير التعليم "لي جو هو" إجراء محادثات مع ممثلي طلاب الطب، وطلب منهم الرد بحلول الغد الأربعاء.يذكر أنه حتى الساعة 11 من مساء يوم الجمعة الماضي غادر أكثر من 12 ألف طبيب متدرب في 100 مستشفى تعليمي مواقع عملهم، وهو ما يمثل حوالي 93 % من إجمالي عدد الأطباء المتدربين.