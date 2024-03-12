الحكومة تعرب عن قلقها إزاء قرار أساتذة الطب بجامعة سيول الاستقالة بشكل جماعي

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أعربت الحكومة الكورية عن قلقها البالغ بعد أن قرر أساتذة كلية الطب بجامعة سيول الوطنية تقديم استقالات بشكل جماعي يوم الاثنين القادم إذا فشلت الحكومة في تقديم حل لمشكلة الاحتجاجات الجماعية المستمرة بواسطة الأطباء المتدربين.وفي اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء، أعرب وزير الصحة "تشو كيو هونغ" عن قلقه إزاء القرار، ووصفه بأنه "تهديد لحياة وصحة المرضى". وقال الوزير إنه يجب على أساتذة الطب العمل مع الحكومة لإقناع الأطباء المتدربين الذين يشاركون في الاحتجاجات الجماعية بالعودة إلى مرضاهم.وأضاف أنه سيكون من الصعب على الجمهور فهم المزيد من الاستقالات الجماعية التي تعرّض حياة المرضى للخطر. يذكر أنه اعتبارا من اليوم ستقوم الحكومة بتشغيل مركز تقارير لحماية الأطباء المتدربين الذين لم ينضموا إلى الاحتجاجات الجماعية ولمساعدة الأطباء الذين يرغبون في العودة إلى العمل.وقال الوزير إن الأطباء المتدربين الذين لا يشاركون في الاحتجاجات الجماعية والذين يرغبون في العودة إلى العمل يشعرون بالقلق من احتمال حدوث مضايقات، وأضاف أن الحكومة سوف تتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع التهديدات والانتقامات ضد هؤلاء الأطباء المتدربين.وقد أرسلت الحكومة إخطارات مسبقة بتعليق التراخيص إلى خمسة آلاف و556 طبيبا متدربا تحدوا أمر العودة إلى العمل.