الأساتذة في 19 كلية طب سيقررون بشأن الاستقالة حتى يوم الجمعة

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شكل أساتذة من 19 كلية طب في جميع أنحاء كوريا الجنوبية لجنة طوارئ مشتركة للاستجابة لخطة الحكومة لتوسيع حصص القبول في كليات الطب، واتفقوا على اتخاذ قرار بحلول يوم الجمعة بشأن ما إذا كانوا سوف يستقيلون بشكل جماعي.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع عبر الإنترنت لممثلي لجان الطوارئ بكليات الطب الـ19 أمس الثلاثاء.واتفق المشاركون في الاجتماع على سؤال الأساتذة في كل كلية طب ومستشفى تعليمي عن الاحتجاج الجماعي المقترح واتخاذ قرار بحلول يوم الجمعة بشأن تقديم استقالات. وبالنسبة للأساتذة في كليات الطب بجامعة سيول الوطنية وجامعة "أول سان"، الذين قرروا بالفعل الاستقالة، فسوف يتم تحديد توقيت استقالاتهم في الاجتماع القادم.وقال المشاركون إنهم شكلوا لجنة مشتركة للتعامل مع الإجراء القانوني الوشيك ضد الاحتجاجات الجماعية للأطباء المتدربين وطلبة الطب، ووصفوا الوضع بأنه طارئ.وأضافوا أن هدفهم هو مساعدة طلاب الطب والأطباء المتدربين على العودة بأمان إلى وظائفهم لإنهاء تعليمهم وتدريبهم، مطالبين الحكومة بإجراء مفاوضات حتى يتمكنوا من العودة.