أكثر من 147 ألف كوري في الخارج يصوتون في الانتخابات العامة

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صرحت لجنة الانتخابات الوطنية الكورية أمس بأن عدد المواطنين الكوريين المقيمين في الخارج الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة القادمة في شهر أبريل، يبلغ 147 ألفا و989.ووفقا لنظام التصويت في الخارج، يُسمح للمواطنين الكوريين الذين يعيشون في الخارج بممارسة حقوقهم في التصويت، حيث يتم تطبيق هذا الحق على الناخبين الذين أبلغوا وتقدموا بطلبات للتصويت في الخارج.وقد انخفض عدد الناخبين في الخارج في الانتخابات القادمة بنسبة تبلغ 34.6% بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في عام 2022، وبنسبة تبلغ 14% بالمقارنة مع الانتخابات العامة التي جرت في عام 2020.وحسب القارات، يمثل الناخبون المقيمون في قارة آسيا الحصة الأكبر بـ51.2%، ويليهم المقيمون في أمريكا بـ31.5%، وفي أوربا بـ13.3%.ومن المتوقع أن يتم إجراء التصويت في الخارج يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي خلال الفترة التي حددتها لجنة الانتخابات في الخارج، وهي الـ27 من هذا الشهر وحتى الأول من أبريل.ومن المقرر أن يتم إحضار أوراق التصويت من الخارج إلى كوريا من خلال الحقائب الدبلوماسية، ثم إرسالها إلى مكاتب الانتخابات المختصة في المقاطعات والمدن، حيث يتم عدها مع الأصوات المحلية بعد انتهاء التصويت في يوم انعقاد الانتخابات الذي يصادف الـ10 من أبريل.