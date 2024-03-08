رئيس الوزراء الكوري يؤكد على الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات المؤلمة

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شدد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" على ضرورة تنفيذ المزيد من الإصلاحات المؤلمة خلال السنوات القادمة خاصة في مجالات الطب وتغير المناخ إلى جانب مجالات معاشات التقاعد والتعليم والعمل.جاء ذلك في حوار صحفي أجراه رئيس الوزراء أمس في منزله بمدينة سيجونغ حيث أكد على أهمية اتجاه مستقبل كوريا على المديين المتوسط والطويل.وقال إننا تحدثنا بالفعل عن الاستجابة في مجالات معاشات التقاعد والتعليم والعمل، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الاستجابة المؤلمة للغاية مستمرة في مجالات أخرى مثل إصلاح القطاع الطبي، والذي يجري تنفيذه حاليا، ومجال تغير المناخ بشكل خاص، معربا عن اعتقاده بأن هناك حاجة إلى إصلاح هائل لكيفية تغيير اتجاه الانخفاض السكاني.وأضاف أنه يتطلع بشدة في هذا الصدد إلى ما بعد الانتخابات العامة التي ستجري يوم 10 أبريل القادم.وفيما يتعلق بإدارة الحكومة الحالية للشؤون الوطنية، أشار هان إلى الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وجائحة كورونا، والتضخم الذي حدث لاحقا، وأوضح أن الحكومة الحالية بدأت أعمالها بعد فقدان جميع التدابير السياسية تقريبا لتحقيق الاستقرار واستعادة الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، ولم تكن كوريا استثناء من ذلك.وقال إنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتقشف المالي، فإن الأمر الأكثر صعوبة هو تحسين معيشة الناس، خاصة ذوي الدخل المحدود، مشددا على أنه فيما يتعلق بمعيشة الناس استخدمت الحكومة سياسات لمساعدة الضعفاء ماليا، والضعفاء من حيث الدخل، والمحرومين اجتماعيا، بقدر الإمكان ضمن النطاق المتاح.