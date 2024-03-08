وفد عسكري عراقي رفيع المستوى يزور كوريا

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زار كوريا الجنوبية وفد عسكري عراقي رفيع المستوى لتفقد بعض شركات صناعة الدفاع المحلية والالتقاء بوزير الدفاع "شين وان شيك".وقالت مصادر مطلعة إن الوفد العراقي الذي ترأسه قائد سلاح الطيران في الجيش العراقي "سمير زكي حسين المالكي"، قد اجتمع خلال زيارته التي بدأت يوم 4 من مارس الجاري واختتمت يوم 7، بعدد من المسؤولين في الجيش الكوري وشركات صناعة الدفاع الكورية.وقام القائد العراقي بزيارة لمقر الشركة الكورية لصناعات الطيران في مدينة سا تشون بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، حيث شاهد عمليات تشغيل مروحية متوسطة الحجم من طراز "سوريون"، ومروحية من طراز "وايت إيغل".يذكر أن سوريون هي أول طائرة هليكوبتر تنتجها كوريا محليا وقد تم تطويرها منذ عام 2006 من قبل وكالة تطوير الدفاع الكورية وشركة صناعة الطيران الكورية تحت إشراف هيئة برنامج الاستحواذ الدفاعي، وتم نشرها في الجيش الكوري منذ عام 2012، وتستخدم كطائرة هليكوبتر متنقلة ومروحية طبية.أما المروحية "وايت إيغل" فهي طائرة هليكوبتر تم تطويرها وتعديلها بناء على سوريون لتكون مناسبة لمهام الشرطة البحرية مثل مواجهة الإرهاب البحري وقمع الجرائم البحرية بالإضافة إلى البحث والإنقاذ.وأجرى القائد العراقي زيارة مجاملة لوزير الدفاع الكوري "شين وان شيك" كما زار عدد من شركات الصناعات الدفاعية الكبرى الأخرى بخلاف شركة صناعات الطيران.الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أبرمت عقدا مع كوريا لشراء 24 طائرة تدريب من طراز "تي - 50 آي كيو" في عام 2013.