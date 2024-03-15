لا قرار في اجتماع أساتذة الطب بشأن الاستقالة الجماعية المقترحة

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عقد أساتذة كليات الطب اجتماعا طارئا أمس الخميس، وسط استمرار إضراب الأطباء المتدربين وطلاب الطب احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصة القبول في كليات الطب، ولكن لم يتوصل الأساتذة إلى قرار بشأن خطتهم المقترحة للاستقالة الجماعية.وعقد أعضاء جمعية أساتذة الطب في كوريا اجتماعا عبر الإنترنت مساء الخميس، حيث ناقشوا الإجازة الجماعية لطلاب الطب، وإضراب الأطباء المتدربين عن العمل، وتحرك الأساتذة المحتمل.وقال رئيس الجمعية "كيم تشانغ سو" لشبكة "كي بي إس" إن المشاركين في الاجتماع لم يناقشوا الاستقالة الجماعية، بل تحققوا فقط من عدد الأساتذة الذين استقالوا طواعية وعدد الأساتذة الذين يخططون للحاق بهم.وقال "كيم" إنه من الصعب الإفصاح عن العدد الدقيق، ولكن هناك العديد من الأساتذة الذين يعتزمون الاستقالة طواعية، مشيرا إلى أنه يبدو أن الأساتذة يتساءلون عما يمكنهم القيام به في دورهم كأساتذة إذا غادر طلاب الطب والأطباء المتدربين مواقعهم.وأضاف رئيس الجمعية أن الأساتذة سوف يستمرون في إجراء مناقشات حول هذا الأمر.وعُقد الاجتماع الطارئ لمدة ساعتين تقريبا، وحضره أساتذة من 33 كلية طب.